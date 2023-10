Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 13 Ottobre

Leggi su zon

(Di venerdì 13 ottobre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 13Viola e Damiano non hanno più parlato di quanto successo tra loro, ma un nuovo incontro chiarificatore potrebbe allontanarli per sempre o far riemergere il sentimento reciproco che li anima. Intanto, Giulia comincia a sospettare che Luca nasconda qualcosa che lo tormenta e prova a capire se è così. Bice ha un nuovo colloquio con Alberto in merito alla causa di separazione, Guido incontra Gerry che sta sfogando il proprio malessere nel ...