Anticipazioni Amici 23 | un cantante è stato punito dalla produzione | ecco di chi si tratta e cosa ha fatto

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dalledella quarta puntata di23, si è appreso che undella scuola di Maria De Filippi non si è potuto esibire a causa di un provvedimento disciplinare imposto. L’allievo di Anna Pettinelli èmesso sotto accusa dai suoi compagni a causa di alcuni suoi atteggiamenti in casetta e questo gli è cocaro poiché è passato in secondo piano durante la registrazione. Maha combinato di tanto grave?23, provvedimenti disciplinari per un allievo della scuola I riflettori della famosa scuola di23 si spostano da palcoscenico e aule di lezione per puntare su un problema molto più terreno: l’igiene e il disordine nella casetta ...