Anche sullo scontro Israele-Hamas è difficile trovare esempi di pensiero critico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) di Michele Sanfilippo Come dimostrano le tristi vicende della guerra in Ucraina e del bestiale (non c’è altro aggettivo) attacco diad, in quest’epoca, segnata dal trionfo delunico, sembra sempre piùdie, quando si manifestano, i soliti aedi del suddetto(Beppe Severgnini, Massimo Franco, Stefano Folli, etc.) accorrono a redarguire il malcapitato (Massimo Cacciari, Alessandro Barbero, Tomaso Montanari, Alessandro Orsini) utilizzando le pagine di prestigiosi mezzi di stampa. Voglio ricordare come l’Occidente fosse perfettamente consapevole dell’accerchiamento che la Nato stava operando nei confronti della Russia, come testimonia un’intervista a Biden del 1998. ...