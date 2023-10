Amici | provvedimento disciplinare per gli allievi La decisione finale

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023), gliconvocati dalla produzione ricevono un. Ecco cos’è accaduto, questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del pomeridiano. Il talent show tornerà in onda domenica alle 14:00 dove glisi esibiranno con nuove performance e coreografie. Leggi anche –> Grande Fratello, i genitori di Heidi in rivolta: la madre svela un retroscena, la: Ezio domenica non si esibirà Gliriuniti in gradinata in collegamento con la produzione scoprono il motivo della convocazione: “Dobbiamo fare i conti con un problema che puntualmente ogni anno si ripresenta, che è quello delle pulizie”. ...