Amici News | Giulia Stabile riaccende le polemiche su Sangiovanni | il gesto social non passa inosservato

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Cresce la tensione traa seguito di una recente intervista del cantante e una conseguente mossadella ballerina che ha creato scalpore. A distanza di mesi dall’annuncio della loro rottura, l’ex allievo diha fatto delle dichiarazioni scioccanti a MTV Italia, scatenando diversesul web. A uno della miriade di commenti che andavano controha lasciato un like sospetto che successivamente ha rimosso. Che cosa è successo?nella bufera: le sue dichiarazioni Recentementeha parlato ai microfoni di MTV Italia di unestremo fatto per amore: “Ho preso un aereo per ...

"Poi mi sono svegliata. E mi sono messa a gridare. Ero nuda. E addosso a me c'erano due ragazzi. E io urlavo "ma che cazzo fate. Bastardi, ma che cazzo fate". Ma nella casa non si è mosso nulla, gli ...

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni 15 ottobre 2023: ospiti, prove e news | SPOILER SuperGuidaTV

Amici 2023 anticipazioni registrazione puntata 15 ottobre, spoiler Tvblog

“Sono molto contenta non solo per la vittoria, ma anche per la prestazione autoritaria della squadra – dice il martello e capitano classe 1999 Alessia Amici – Onestamente non ci aspettavamo questo ...Ci sono troppi elementi a testimoniare l'importanza di un evento del genere: il primo concerto dopo l'esperienza Amici, ma anche la fotografia di un momento storico. Infatti, dopo il successo di Ci ...