Amici 23 | Holy Francisco stronca il legame con Sarah | Ci siamo baciatima non stiamo insieme

Anticipazioni23: trionfo per Lil Jolie e brutte notizie per Ezio Durante la settimana gli ...Francisco (credits FB @amicidimariadefilippi) - Spetteguless.it A posizionarsi secondo è stato ...

Ad Amici 23 scatta il bacio tra Holy Francisco e Sarah, sono la ... Fanpage.it

"Amici 2023" scatta il secondo bacio nella scuola... ma lui è fidanzato TGCOM

Durante il daytime di Amici 23, Holy Francisco e Sarah hanno un duro faccia a faccia per definire il loro rapporto. Ecco cosa è successo! Il daytime di Amici 23 di oggi, venerdì 13 ottobre, è stato ...Gli allievi di Amici 23 sporcano e ridono pure Ci risiamo, cambiano gli allievi ma non cambiano le abitudini (pessime): non c'è un anno in cui si ...