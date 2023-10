Amici 23 | Holy Francisco dopo il bacio con Sarah fa un passo indietro | provvedimento per Ezio

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nella casetta di23 è scattato iltral’avvicinamento tra i due, il cantante ha voluto mettere le cose in chiaro ed anche la sua fidanzata (ex?) è intervenuta.23,ilconfa unile... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.