Amici 23 | arriva il primo provvedimento disciplinare per gli allievi della scuola | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Adto ilper gli. Come già accaduto nelle passate edizioni, anche quest’anno i giovani aspiranti artisti del talent show di Maria De Filippi sono stati puniti per le pulizie. Nel daytime andato in onda fino a pochi minuti fa, la produzione ha radunato tutti i ragazzi nella saletta per dar loro la comunicazione. Gli autori hanno anche mostrato alcune clip in cui si vedono tutti gli ambientiCasetta sporchi e disordinati: Ragazzi ormai vivete in Casetta da qualche settimana, vi abbiamo dato il tempo di ambientarvi, abbiamo sperato che le cose si potessero assestare da sole, purtroppo però dobbiamo fare i conti con un problema che puntualmente ogni anno si ...