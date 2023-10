Amici 23 | allievi disordinati | Lil Jolie si infuria con i compagni | provvedimento per Ezio

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) E’ andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime di23. In questa nuova puntata di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, tutti glisono stati convocati sulla scalinata della casetta da parte della produzione del programma. Che cosa sarà successo? Ve lo spieghiamo qui di seguito.23, le pulizie sono ancora un problema I ragazzi hanno capito immediatamente il motivo della convocazione da parte della produzione: il problema pulizie. La storia si ripete praticamente ogni anno e i ragazzi di quest’edizione ovviamente non fanno eccne. Agliè stato mostrato un filmato in cui erano riprese tutte le zone della loro casetta: dalla cucina al salotto fino alla palestra e, chiaramente, le stanze da letto. Inutile dire che il disordine regnava sovrano in ogni ambiente. ...