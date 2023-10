Amici 2023 | lite tra gli allievi | perché Ezio è stato punito

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nel daytime di oggi, venerdì 13 ottobre, didi Maria De Filippi glidella scuola più nota d'Italia sono stati messi di fronte alle loro responsabilità. La produzione, infatti, ha convocato tutti i ragazzi in gradinata per mostrargli dei video sulle condizioni in cui si trovava la Casetta. Nel video si sono visti stoviglie sporche, divani in disordine e scarpe sparpagliate ovunque. A questo punto i ragazzi sono stati invitati uno ad uno a fare i nomi di chi secondo loro è meno collaborativo con le pulizie. Il nome citato da quasi tutti èquello diseguito da Holden, Holy Francisco e Lil Jolie. È inutile dire che ovviamente tutto ciò ha creato delle tensioni tra glifino a sfociare in una...