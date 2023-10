Amici 20 | Giulia Stabile e quel gesto social contro Sangiovanni poi ci ripensa e cancella tutto

Leggi su isaechia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Da mesi, ormai, la storia d’amore tra, ex protagonisti didi Maria De Filippi, è giunta al capolinea. La ballerina – e vincitrice della ventesima edizione del talent – e il cantante si sono innamorati proprio nella scuola die sono rimasti insieme per circa due anni. Sebbene entrambi non abbiano mai parlato apertamente della rottura, alcune mossee dichiarazioni sono sembrate piuttosto eloquenti. Tra queste, possiamo annoverare l’estratto di un’intervista rilasciata daa Grazia.it lo scorso giugno in cui parlò della storia consottolineando: “Posso solo dire che per me lui è, e resterà sempre, il primo grande amore“. Le sue parole non hanno fatto altro che avvalorare l’idea che la ...