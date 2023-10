Amanda Knox | Cassazione accoglie suo ricorso | nuovo processo per calunnia

" Ora non sono più una condannata, combatterò per dimostrare la mia innocenza una volta per tutte".commenta la notizia della revoca da parte della Suprema Corte della condanna a suo carico per calunnia a Patrick Lumumba , disponendo un nuovo processo a Firenze. La vicenda Meredith ...

Amanda Knox, da rifare il processo per calunnia | Lei: "Non sono più una condannata" TGCOM

Amanda Knox, processo da rifare per l'accusa di calunnia: la decisione della Cassazione Fanpage.it

Si internazionalizza dando esecuzione a una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo": l'avvocato Carlo Dalla Vedova, legale storico di Amanda Knox commenta così la decisione della ...Amanda Knox commenta la notizia della revoca da parte della Suprema Corte della condanna a suo carico per calunnia a Patrick Lumumba, disponendo un nuovo processo a Firenze.