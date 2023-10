(Di venerdì 13 ottobre 2023) A Treviso, un gruppo di studenti ha utilizzato un'applicazione per modificare le immagini delle lorodi, rendendole nude, e successivamente condividendo lemodificate attraversoprivate. L'articolo .

Diversamente, gli studenti delle scuole secondarie liprevalentemente in modalità passiva, ... Tra glidelle superiori, solamente 1 su 5 sostiene di essere invogliato dalla scuola a ...

Alunni usano app per “spogliare” le compagne di classe: le foto finiscono nelle chat. I genitori denunciano Orizzonte Scuola

Didattica digitale, il 90% degli studenti over 16 ha un device ... Engage

Una docente della Olin Business School ha confermato quanto già riportato in passato: le fidanzate IA stanno rendendo gli uomini sempre più soli.Il successo dell’iniziativa di lettura pensata per gli alunni di tutte le scuole. Inaugurato il locale concesso in comodato d’uso all’interno della Fabbrica. L’albero delle ciliegie ha portato nuovi ...