Altri dieci nomi Un terremoto per il calcio italiano | spunta ancora la Juventus

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La prima è stata soltanto una scossa, ma quello che sta per abbattersi sulè un vero e propriouna volta protagonista ilscommesse. E stavolta non si tratta di combine, di partite truccate, bensì di vero e proprio “betting”, gioco d'azzardo. Fagioli, Zaniolo e Tonali sono i primi treusciti fuori, ma la Polizia sta indagando ormai da settimane su una decina dicalciatori, tra cui almeno un altro tesserato della. I flussi di denaro transitano, a quanto pare, su piattaforme di scommessa illegali. È un sistema utilizzato per riciclare denaro: non essendo tracciato, si possono puntare cifre importanti e garantirsi vincite facili e anche contenute. Comunque vada, si vince o si perde pochissimo. ...