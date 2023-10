Alta velocità Afragola | nuovi bus da e per il capoluogo irpino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa nuova stazione di Napoli, dall’11 giugno 2017 accoglie ogni giorno 18 coppie di treni adche collegano il nuovo scalo con tutte le principali città della dorsale Torino – Salerno, oltre che con Venezia e Reggio Calabria. Da novembre saranno attivati collegamenti di autobus anche da e per Avellino per raggiungere più comodamente la stazione ferroviaria. Lo annunciano il Movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” e la “Svimar“: “Dopo mesi di pec, comunicati stampa, e soprattutto raccolta firme tra utenti diretti e potenziali,arriva la soluzione ad un problema importante, quello dei collegamenti tra Avellino e la stazionedi, finora a scartamento ridotto. Presumibilmente, come mail inviataci dalla Bartolini, il ...