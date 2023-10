Alluvione Livorno | l' ex sindaco Nogarin condannato a 3 anni

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L'exdi, Filippo, è statoa 3di reclusione per omicidio colposo plurimo aggravato nel processo per l'didel settembre 2017, provocata dall’esondazione del Rio Ardenza, in cui morirono 8 persone e in cui risultava unico imputato. La sentenza è arrivata oggi dopo che il giudice Ottavio Mosti si è ritirato in camera di consiglio. L'avvocato della difesa Sabrina Franzone, nell'udienza di oggi ha fatta l'arringa finale alla quale hanno poi replicato i pm e le parti civili.

Livorno, 13 ottobre 2023 – Condannato a tre anni. Questa la pena per l'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin nel processo di primo grado per l'alluvione del 2017. Una pagina tragica per la città, ...