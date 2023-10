Alluvione Livorno | ex sindaco Nogarin condannato a 3 anni

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L'exdiFilippoè statoa 3di reclusione per omicidio colposo plurimo aggravato nel processo per l'didel settembre 2017 in cui morirono 8 ...

L'ex sindaco di, Filippo Nogarin, è stato condannato a 3 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo aggravato nel processo per l'didel settembre 2017, provocata dall'esondazione del Rio Ardenza, in cui morirono 8 persone e in cui risultava unico imputato. La sentenza è arrivata oggi dopo che il giudice ...

