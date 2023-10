(Di venerdì 13 ottobre 2023)diFilippoè statoin primo grado a tredi reclusione peraggravato per l’del 2017 in cui morirono otto persone. La sentenza è arrivata al termine della camera di consiglio del giudice Ottavio Mosti dopo l’udienza finale di oggi, 13 ottobre, in cui l’avvocato ella difesa Sabrina Franzone ha fatto l’arringa finale, seguita poi dall’intervento delle parti civili e dei pm Sabrina Carmazzi e Antonella Tenerani, che avevano chiesto una condanna di 4era rimasto l’unico imputato nel processo dopo che l’allora dirigente della protezione civile comunale, e comandante della polizia municipale, era ...

L'ex sindaco diFilippo Nogarin è stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione per omicidio colposo plurimo aggravato per l'del 2017 in cui morirono otto persone. La sentenza è arrivata ...

Alluvione di Livorno, l'ex sindaco Nogarin condannato a 3 anni per omicidio colposo plurimo Open

Livorno, l’ex sindaco Nogarin condannato a 3 anni per l’alluvione del settembre 2017 La Repubblica Firenze.it

In esame al prossimo Consiglio dei Ministri ci sarà un decreto legislativo sull'introduzione della Global minimum tax: come funzionaL'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin è stato condannato a tre anni in primo grado nel processo per l'alluvione del 2017.