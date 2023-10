Allenatore Napoli | Meluso spinge per una soluzione a sorpresa | c’è l’indizio

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Alla fine, con ogni probabilità pare che Rudi Garcia sarà confermato sulla panchina delnonostante le difficoltà. Ma non sono mancati i nomi accostati come nuovo possibiledel. Rudi Garcia e il, un binomio che fino ad oggi pare tutto fuorchè perfetto. Tante, troppe le difficoltà incontrate dall’ex Al-Nassr, mai in grado di entrare fino a fondo nelle grazie dei propri giocatori che in più occasioni, hanno lanciato segnali espliciti di malessere nei suoi confronti. Problemi extracalcistici, annessi a quelli di campo con uno score deficitario nelle prime otto giornate di Serie A: 4 vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, poco, eccessivamente poco per un team che lo scorso anno chiuse il campionato con 90 punti, scavando un solco con le altre già da gennaio. Passi falsi e difficoltà ...