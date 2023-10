Allarme infiltrazioni terroristiche in porti | hotspot e sinagoghe

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Da sabato scorso, quando Hamas ha attacco Israele, i livelli di sicurezza si sono innalzati anche in Italia. Oltre agli obiettivi sensibili legati alla comunità ebraica sull'intero territorio nazionale, tra cui, templi e scuole ebraiche, l'attenzione delle forze dell'ordine e dell'intelligence è anche sul flusso di migranti che continua ad arrivare sulle nostre coste e non solo. Ieri, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time a un'interrogazione della senatrice Stefania Pucciarelli (Lega) sul tema delle misure antiterrorismo in relazione agli ultimi fatti in Medio Oriente, ha spiegato di aver «dato specifiche direttive per l'intensificazione di ogni accordo informativo tra intelligence e forze di polizia per monitorare l'evoluzione del conflitto ed i riflessi sui flussi migratori, sugli ingressi e sulle presenze», aggiungendo ...