“Allah Akbar” | poi ammazza un prof | la Francia ripiomba nel terrore

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un agghiacciante episodio di violenza ha scosso la: un insegnante di lettere è stato tragicamente assassinato nel liceo Gambetta ad Arras, nel nord del paese. L’assassino, un ex studente della stessa scuola, ha portato ilnelle aule urlando “Akhbar” mentre accoltellava le persone che incontrava. L’episodio è avvenuto intorno alle 11 del mattino, lasciando sul campo non solo la vittima, ma anche diversi feriti. Tra questi, un agente di sicurezza e un altro insegnante sono in gravi condizioni. L’ex allievo, un ragazzo di una ventina d’anni di origine cecena, è stato arrestato poco dopo l’attacco. Anche il fratello dell’assassino, presunto complice nell’azione, è stato arrestato nelle vicinanze della scuola. Secondo quanto dichiarato dal ministro francese dell’Interno, Gérald Darmanin, la situazione è ora sotto ...