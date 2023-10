Arrestato l'aggressore, urlava ''. Diversi feriti, due in condizioni gravi Attacco al coltello oggi, 13 ottobre 2023, in un liceo di Arras in Francia, dove un uomo ha fatto irruzione al grido di "", pugnalando ...

"Allah Akbar". E accoltella un insegnante in un liceo della Francia ilGiornale.it

Francia, uccide insegnante in un liceo al grido di "Allah Akbar" TGCOM

Il principale sospetto dell'attacco con il coltello che ha causato la morte di un insegnante e diversi feriti in un liceo di Arras, è stato fermato dalle forze dell'ordine: aggiungendo che l'uomo ...Terrore in una scuola in Francia. Un uomo è entrato nel liceo Gambetta di Arras, nel nord del Paese, armato di coltello e ha attaccato diverse persone. Un professore è ...