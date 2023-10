Alisha Lehmann | lato B al vento | un ottimo spot per il suo calendario

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 13 ottobre 2023), con lo scatto condiviso sui social, ha mandato i follower in delirio: la foto è perfetta per il suo. Con un profilo Instagram seguito da oltre 15 milioni di persone,è senza dubbio una delle calciatrici più celebri e seguite del momento, oltre ad essere una delle più chiacchierate. L’atleta classe 1999, infatti, ha attirato parecchio l’attenzione di tifosi e media, non solo per i suoi successi sul campo, ma anche per gli scatti sensualissimi di cui è protagonista sui social. InstagramLa giovane e determinataha iniziato a giocare a calcio quando era solamente una ragazzina. Molto presto è riuscita a dimostrare le sue doti, facendosi strada tra i diversi club e affermandosi come una delle ...