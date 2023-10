Alfa Pietta | Le difficoltà di una donna artista | moglie e madre | ha rispetto ad un uomo”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è nata a Romano di Lombardia nel 1939. Vive a Bergamo. Dopo gli studi di Scuola Media Superiore ha frequentato l’Accademia Carrara di Bergamo negli anni 1958/62. Ha conseguito il titolo di Maestro d’Arte nel 1960 e ha svolto attività didattica nella scuola di Stato sino al 1983. È del 1964 la sua prima personale. In questi anni sessanta l’espressione pittorica-grafica s’inserisce nel filone informale. Negli anni settanta la sua ricerca si fa più sintetica: grandi stesure uniformi e compenetrazione di colore e segno. Agli inizi dell’80 procede verso la tridimensionalità anche nella pittura con l’uso di tele e garze non più rigide ma sospese. Per le sculture usa terra, legni diversi, cemento. Le grandi steli del ’90 contengono una fusione di pittura e scultura. Ha realizzato libri d’in unico esemplare. Ha pubblicato ...