Alessandro Borghese 4 Ristoranti | da stasera su TV8 i nuovi episodi in chiaro | si parte da Lecce

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Idiarrivano per la prima volta indasu TV8 alle 21:30: la prima tappa è. Il viaggio diridasu TV8 alle 21:30, quando comincerà la messa in onda deiper la prima volta in. La nuova avventura dello chef romano si è conclusa la scorsa settimana su Sky, in attesa di nuove scoperte gastronomiche per il prossimo anno. Le tappe Nelle puntate inedite inchefvivrà la sua prima tappa a, alla ...