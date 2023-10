Aldo Cazzullo | «Di sicuro i Romani erano più liberi di noi»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Abbiamo fatto al giornalista e scrittore, ora in libreria con Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l'impero infinito, la domanda del momento di TikTok, ossia «Quante volte pensi all’Impero Romano?». Qui le sue risposte. E no, non è vero che ci pensano solo gli uomini: «Le donne entrano nella storia con l’antica Roma, le donne Romane avevano più libertà di qualsiasi altra civiltà antica»