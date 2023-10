Alberto Bianco | esce il nuovo singolo ‘Certo che sto bene’

Leggi su funweek

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Certo che sto bene è una risposta un po’ diversa dal solito alla domanda più retorica della nostra quotidianità. È l’andare più a fondo della superficie, il prendersi il giusto tempo per rispondere, il volersi raccontare con sincerità. Certo che sto bene è ildi, in uscita venerdì 13 ottobre per Virgin. Ed è anche la traccia che anticipa e dà il titolo al suo sesto disco, in arrivo il 10 novembre due anni dopo il suo ultimo lavoro e a 12 anni di distanza da quel Nostalgina che fin dal suo esordio lo ha consacrato tra le migliori penne della musica indipendente.ha registrato cinque dischi in studio, ha prodotto i primi due di Levante, suona il basso con Niccolò Fabi e – come autore – ha partecipato alla settantatreesima edizione del ...