Al via ‘One Health Project – Scuole in Azione’ | un gioco per la salute globale

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Indagine, quasi 9 studenti su 10 non conoscono interdipendenza uomo-animali-piante-ambiente Al via da oggiinuna nuova avventura ludico-formativa che coinvolgerà tutti gli istituti secondari di secondo grado d’Italia: un invito diretto a studenti e studentesse, docenti e istituzioni scolastiche a contribuire alla diffusione della cultura One. Il progetto – presentato oggi a Roma nel corso della terza edizione del ReWriters fest, il primo festival italiano interamente dedicato alla sostenibilità sociale – parte dai risultati dell’indagine ‘Scuola e One’ su un campione di 600 giovani tra i 16-18 anni. La survey, che ha esplorato le conoscenze e le percezioni del rapporto tra umani, animali, piante e ambiente tra le ...