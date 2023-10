Al via il Festival dello Sport a Trento Abodi | serve più attenzione | anche a livello regionale

Dal palco di Trento il ministro dello sport lancia l'allarme: una scuola su due non ha la palestra Con l'inaugurazione dal Teatro Sociale di Trento, ha preso illa sesta edizione deldello sport, organizzato dalla Gazzetta dello sport e da Trentino marketing spa in collaborazione con la Provincia, il Comune, l'Università di Trento, Trentino ...

Al via Festival Propatria: da Roma alla diaspora romena in Europa Agenzia askanews

Domani via al X CartaCarbone Festival a Treviso Agenzia ANSA

Prosegue la prima edizione del Festival del Cinema in Pellicola, in programma in questi giorni al Palabanca Eventi di via Mazzini a Piacenza, dopo il debutto con Enrico Vanzina e la proiezione del ...Dopo la premiazione nel corso del festival LuccAutori, parte la 23esima edizione del premio letterario Racconti nelle Rete. Un concorso nazionale che permette di pubblicare in rete un racconto breve o ...