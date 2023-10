Ai Stories | La distrazione

Leggi su lortica

(Di venerdì 13 ottobre 2023) C’era una volta una piccola scuola con una piccola classe curata da una sola maestra: Nasi Poste. Piccola era la scuola, piccola era la classe, piccoli erano i bambini ma la maestra Nasi, ogni giorno, si sentiva circondata da grandi problemi. “Il quotidiano è testardo!” pensava la maestra Nasi mentre cercava di spiegare ai piccoli della sua classe la differenza tra magma e lava nello stesso tempo in cui doveva letteralmente tirarli fuori da: una parolaccia appena imparata, una paura appena arrivata, l’ultima canzone entrata in testa, l’ultimo film passato in tv, la voglia di andare al parco, la voglia di tornare a casa, il desiderio di avere quel gioco, il gioco di avere quel desiderio, il tradimento di un amico, l’amico che piange perché si sente tradito, il mondo che pare sia impazzito… e così via. “Il quotidiano è testardo e malevolo” pensava la maestra Nasi ma la sua piccola scuola ...