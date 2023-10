Afghanistan | esplosione in una moschea | gran numero di morti e feriti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Inun’ha distrutto unadella minoranza sciita, provocando un. Non si conoscono ancora i dettagli e le cause dell’, ma si tratterebbe di un attacco suicida avvenuto mentre i fedeli si radunavano per la preghiera del venerdì nellaImam Zaman di Pol-e-Khomri, capitale della provincia di Baghlan, nel nord del Paese. Isono stati trasportati in ospedale ma il bollettino potrebbe risultare molto grave: non ci sono ancora cifre ufficiali, ma potrebbero esserci fino a 25 morti. A riportarlo i media locali. Dopo i devastanti terremoti, un’altra tragedia per l’. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.