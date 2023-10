AEW | Tony Khan è incontrollabile | nuovo duro attacco alla WWE

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è stato indiscusso protagonista della settimana, per quanto riguarda l’attvità sui social: ha chiamato i vertici della WWE “stronzi pelati”, si è scagliato contro il booking di Shawn Michaels a NXT e ha anche avuto modo di ritirare in ballo le controversie sessuali di Vince McMahon. Ha poi minimizzato le figure di Undertaker e John Cena, ree di non aver ottenuto ‘nemmeno’ 1 milione di spettatori per la puntata di NXT del 10 ottobre. Vecchie rugginisi è scagliato contro la WWE, accusando la compagnia di aver infastidito alcune star AEW, inducendoli a non rinnovare il contratto, mentre sua madre era in curaMayo Clinic. Not that I should be surprised, but the same WWE avatar accounts that spam me every day, no matter what I say or what it's about, now turning ...