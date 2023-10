AEW | Místico Sin Cara lotterà a AEW Rampage il prossimo 10 10

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Uno dei lottatori messicani più celebri della storia ha annunciato il suo ritorno negli Stati Uniti. Si tratta di, conosciuto nei primi anni 2000 con il ring name di Sin. Insieme a Rey Mysterio è stato uno dei volti della “lucha libre messicana” all’interno della World Wrestling Entertainment (WWE). Al culmine della sua relazione con la federazione di Stamford è tornato in Messico dove ha lottato nella Lucha Libre AAA, sotto il nome Myzteziz e poi, successivamente come. Il wrestler messicano affronterà Rocky Romero a ‘‘, a Houston, in Texas, il20 ottobre. L'articolo proviene da AEW Universe.