AEW | La sconfitta lampo degli FTR a Collision è stata un’idea di…Dax Harwood!

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lo scorso sabato aabbiamo assistito a qualcosa di clamoroso. Infatti gli FTR hanno perso i loro AEW World Tag Team Championship contro il team formato da Ricky Starks e Big Bill(piccola nota statistica: questo per Big Bill è il primo titolo conquistato fra WWE e AEW). I campioni sono stati letteralmente squashati in soli 4:47 fra la sorpresa generale. Nei giorni scorsi si sono ipotizzate diverse teorie riguardanti questo match, ma la verità sarebbe una sola. Nessun infortunio, ideaFTR Infatti secondo quanto riportato dal Wrestling Observer sembra che quanto abbiamo visto siatuttaFTR, o meglio di Dax Harwood che ha deciso di sua spontanea volontà di rendere credibile e soprattutto minaccioso il team formato da Absolute e Big Bill, soprattutto per ...