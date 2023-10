AEW | Kota Ibushi | svelati i dettagli del nuovo accordo con la federazione

(Di venerdì 13 ottobre 2023), figura rinomata nel circuito del wrestling per il suo periodo con la New Japan Pro Wrestling (NJPW), in una recente intervista ha fatto luce suidel suocon la AEW: Il wrestler giapponese lavorerà con un contratto part-time continuando a risiedere in Giappone dove sarà libero di lavorare con altre federazioni. Ifece il suo debutto con la promozione durante l’intenso incontro Blood & Guts del 19 luglio, dove si schierò con l’Elite. Successivamente, ha gareggiato in altri due incontri per la compagnia, incluso un incontro di tag team a sei uomini all’All In London e un altro emozionante a WrestleDream. L'articolo proviene da AEW Universe.

