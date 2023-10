AEW | Annunciata la Dynamite Dozen Battle Royal Il vincitore sfiderà MJF per il suo anello

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nella recente puntata speciale di, tenutasi in modo eccezionale di martedí, la AEW ha fatto un importante annuncio. La prossima settimana vedrà la realizzazione della, un evento destinato a determinare il nuovo contendente di MJF. Ma c’è un dettaglio intrigante: non sarà in palio l‘AEW World Championship di MJF, bensì il suo celebre Diamond Ring, una reliquia in suo possesso dal 2019. Il primo partecipante ufficiale annunciato per questa battaglia è Juice Robinson. Altri nomi verranno svelati negli episodi successivi di Rampage e Collision. MJF, il custode del preziosoda tempo, si prevede che difenderà il Diamond Ring prima del suo scontro con Jay White, fissato per AEW Full Gear il 18 novembre. Continueremo a tenervi aggiornati nei ...

Il presidente di All Elite Wrestling, Tony Khan, ha annunciato sui social mediache Samoa Joe sarà in azione questo sabato sera ad AEW Collision. La Samoan Submission Machine difenderà il suo titolo te ...Mistico, conosciuto in WWE per essere stato il primo interprete del personaggio di Sin Cara, debutterà in AEW il 20 ottobre a Rampage.