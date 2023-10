Ad Ostia l’estate non finisce | prolungata la stagione balneare fino al 29 ottobre

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– Con ordinanza 107/202 (prot. RC/145 del 62023, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in considerazione delle condizioni meteo favorevoli, ha prorogato laal 29prossimo, così da “promuovere l’offerta turistica e garantire una fruizione sostenibile del demanio marittimo”. “Vista l’ordinanza – dichiara il Presidente della terza commissione Lavori pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo – come Amministrazione municipale abbiamo fatto richiesta di prolungamento della linea 07 mare, nelle giornate di domenica 15, 22 e 29. Richiesta accettata grazie alla quale i cittadini potranno usufruire del servizio di trasporto pubblico per recarsi sulle spiagge. Ringraziamo l’Assessorato Capitolino alla Mobilità di Roma Capitale, il Dipartimento ...