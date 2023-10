Accoltellamento davanti ad un liceo dell’Alta Francia | un morto e due feriti gravi – Il video

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Una vittima e dueper un’avvenuto nei pressi di un, e più precisamente nelGambetta della città di Arras, capoluogo del dipartimento Passo di Calais. L’uomo è stato immediatamente arrestato. Secondo l’emittente Bfmtv, durante l’aggressione nei confronti dell’insegnante, l’uomo avrebbe gridato «Allah Akhbar». Su internet circolano le immagini di quanto avvenuto, con una ripresa da una finestra che sembra affacciare sul cortile del. Secondo quanto riferisce Le Figarò, l’attentatore sarebbe un giovane ceceno, di vent’anni. I servizi di sicurezza francesi l’avevano schedato come pericoloso con l’alert “S”, ma evidentemente non era seguito nei suoi movimenti. L’allerta del ministero ...

