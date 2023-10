Accoltella la fidanzata | scappa ma torna per chiamare aiuto | arrestato 25enne a Como

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Unhato la, è fuggito verso la stazione ferroviaria e infine rito a casa per. È accaduto la sera del 12 ottobre a: la vittima è una 21enne originaria di Vimercate, in provincia di Monza, l’aggressore è Michael Patellaro, unoriginario di Varese ma domiciliato acon precedenti di polizia. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ed è in pericolo di vita. Il ragazzo è stato fermato dagli agenti per tentato omicidio e trasferito nel carcere di. L’aggressione è avvenuta intorno alle 22.30, in una vecchia casa di via Nino Bixio, dove i due giovani convivevano da circa un mese. Secondo le prime ...