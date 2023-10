Accoltella la fidanzata alla gola | lei è gravissima Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Una ragazza di 21 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo che, nella tarda serata di giovedì è statatadal fidanzato di 24 anni, suo convivente . È accaduto ...

... sia uscito di casa recandosi nella vicina stazione ferroviaria di Como San Giovanni, non prima di aver preso denaro contante e i bancomat, anche della, per poi ripensarci e tornare nella ...

Como, accoltella alla gola la fidanzata: gravissima in ospedale TGCOM

Accoltella la fidanzata, prende i soldi e scappa, fermato un 25enne AGI - Agenzia Italia

Lo ha reso noto il governatore Attilio Fontana che ha aggiunto: “Dobbiamo mostrare il nostro sostegno condizionato a un paese aggredito in maniere vergognosa” ...Una ragazza di 21 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo che, nella tarda serata di ieri è stata accoltellata alla gola dal fidanzato di 24 anni, suo ...