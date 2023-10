Aborto Pro Vita Famiglia | Italia chiede prevenzione | oggi aiutiamo 10 mamme in difficoltà

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ottobre 2023. «innon esiste alcuna donna che sia stata costretta a partorire per inapplicazioni dell’iniqua legge 194, ma sono ancora tante, troppe, le madri costrette all’perché viene presentato loro come unica risposta alle comprensibilissime paure scatenate da una gravidanza inaspettata o difficile. E’ necessario che tutta la società, dal cittadino, fino al governo, si faccia vicino alle donne quando in, per sostenerle nel diritto a non abortire: nessuna donna, se messa davvero in condizione di scegliere, vorrà mai uccidere il proprio figlio.nella sede di Pro, si è svolta ancora una nuova edizione del progetto “Un Dono per la” con cui abbiamo aiutato 10in ...