Abodi se la prende con Corona | «Alcuni anticipano notizie e ci costruiscono un fatturato»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Chepersonaggi diventino addirittura portavoce e anticipatori die su quello costruiscano una visibilità personale e magari anche uneconomico è l’esasperazione di una degenerazione, che mi auguro ci faccia riflettere e intervenire su tutte le fattispecie e non solo su questa”.parla di. L’uomo che sta dettando i tempi dello scandalo scommesse, a suo uso e consumo. Il ministro per lo Sport e i Giovani dice all’agenzia Dire che si tratta di “un cattivo costume che ha una sua purtroppo sistematica ripetitività su fatti che magari interessano l’opinione pubblica nel complesso, mentre lo sport interessa un po’ tutti. Le emorragie di informazioni riservate non sono una novità, sono secondo me un danno grave al sistema della giustizia e alla sua credibilità“. Ma ...

E che al tempo stessopure le misure con una struttura che così non se ne trovano molte in Italia". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea, presente all'inaugurazione ...

Abodi se la prende con Corona: «Alcuni anticipano notizie e ci ... IlNapolista

LIVE FV, SEGUI CON NOI IL LIVE DAL VIOLA PARK Firenze Viola

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Giornata storica in casa Fiorentina, con l'inaugurazione del centro di allenamento Rocco B. Commisso Viola Park, di Bagno a Ripoli. FirenzeViola vi accompagnerà ...