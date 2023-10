A Ostia Antica un’assemblea pubblica per “fermare le guerre”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– È indetta per mercoledì 18 ottobre, alle ore 18, presso la Sala Teatrale “Andrea Costa” diin via Cardinal Cibo 4, l’assembleasul tema: “Fermiamo le. I Socialisti per la Pace”. Interverranno Bobo Craxi, responsabile Esteri del Psi, e Andrea Silvestrini, segretario del Psi di Roma. “La situazione internazionale è sempre più caratterizzata da lampi di missili di guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in Kosovo per limitarci a quei più importanti.Noi socialisti siamo per la convivenza pacifica come tutti i cittadini di buon senso del mondo e dell’ Onu“. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato da Gioacchino Assogna, coordinatore del Psi nel X Municipio. “Lecomportano soldi per le armi e non per lo sviluppo economico e sociale delle ...