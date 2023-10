(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dalla nuova legge nazionale sullaalla nuova frontiera del dimagrimento a due cifre con i farmaci che allontanano la chirurgia bariatrica., Società italiana Metabolismo, torna adove è nata nel 1990, per celebrare il suo XXII° Congresso nazionale, che si concluderà sabato 14 ottobre all’Hotel Royal Continental. Il momento di incontro e

I centri di arruolamento dei donatori si trovano negli ospedali Federico II died Avellino. ...

A Napoli si discute di celiachia, diabete e obesità con Simdo ilmattino.it

CN24 - ADL-Conte, contatto continuo da diversi giorni: si discute su ... CalcioNapoli24

Simdo, Società italiana Metabolismo Diabete Obesità, torna a Napoli dove è nata nel 1990, per celebrare il suo XXII° Congresso nazionale, che si concluderà sabato ...“De Laurentiis e Garcia si sono riuniti a Castel Volturno per discutere il futuro del Napoli. Il presidente è amareggiato per il senso di sfiducia che lo ha investito, ma è disposto ad ascoltare e tro ...