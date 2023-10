A che ora Trevisan-Siniakova e dove vederla in tv | programma | streaming | semifinale WTA Hong Kong

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Martinasta vivendo una buonissima stagione: i progressi sulle superfici veloci dell’azzurra sono evidenti e dopo questo torneo tornerà tra le prime 40 giocatrici del mondo. Unanel WTA 250 diche non sarà impossibile per la giocatrice toscana che vuole spingersi ancora più avanti. Tre vittorie decisamente indicative per l’allieva di Catarsi che ha messo in fila l’ostica spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 7-5 6-3, per battere poi la polacca Magdalena Frech in tre set 6-3 6-7(4) 6-3 rimontando da 1-3 nel terzo, e vincendo anche contro la belga Elise Mertens oggi con lo score di 6-4 6-3. Ora c’è Katerina: la ceca è una buona giocatrice specie sui campi rapidi, ma sicuramente non impossibile da scardinare. Un successo che sarebbe prezioso anche in ottica ...