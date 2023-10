A che ora Paolini-Zheng e dove vederla in tv | programma | streaming | semifinale WTA Zhengzhou

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) C’è la presenza italiana tra le migliori quattro del WTA 500 dizhou (Cina): ad arrivarci è stata Jasmine. La tennista toscana continua nei suoi progressi e si è regalata la primadella carriera in un torneo di questa classe, andando a ritoccare la sua classifica. L’azzurra ha messo in fila tre vittorie davvero convincenti: al primo turno non ha lasciato scampo alla giapponese Moyuka Uchijima, superata 6-2 6-3, ma il vero capolavoro è arrivato agli ottavi di finale, quando ha battuto Caroline Garcia con il punteggio di 3-6 6-4 7-5, annullando ben quattro match-point nel corso del set decisivo. Più agevole la vittoria odierna contro Laura Siegemund: 6-0 7-5. Nel ranking l’allieva di Renzo Furlan potrebbe salire in top 30, mantenendosi sempre la prima italiana in classifica: un bel riconoscimento in una stagione ...