A Caserta il convegno nazionale di Toponomastica Femminile

(Di venerdì 13 ottobre 2023). Il XIIannuale organizzato dall’associazionesi svolgerà quest’anno in tre giornate, dal 20 al 22 ottobre 2023, apresso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio. Ilcoinvolgerà professionalità del mondo della magistratura, delle istituzioni, del mondo delle professioni, dell’associazionismo. Interverranno esperte ed esperti in tematiche sociali e dei diritti delle donne. Ilsi pone i seguenti obiettivi: sostenere il riconoscimento del valore dell’impegno e del saperealla lotta alle mafie e all’illegalità, attraverso la legislazione, la professionalità e l’associazionismo; promuovere la cultura della legalità, in particolare quella locale, per riportare alla ...

... nel corso di una Roma ha fatto eco a Salvini dicendo: " Il nucleare è fattibile e ... a Trino, in provincia di Vercelli, a Caorso, Piacenza, a Latina e a Sessa Aurunca,. La più ...

Cronisti e studiosi dello sport, il convegno a Caserta | FOTO CasertaNews

Convegno su "La nuova Frontiera della Nutrizione" a San Leucio ... Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Una festa della birra come non si è mai vista prima d’ora e come non è mai stata fatta a Caserta: è questo l’obiettivo degli organizzatori della prima edizione del Caserta Beer Fest.