A casa Retroscena-Spalletti | come ha fatto calare la mannaia su Tonali e Zaniolo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il football è malato. Non è ancora dirompenteil Calcioscommesse dell'anno di grazia 1980, quando una pattuglia di calciatori - tra questi Paolo Rossi, Giordano e Albertosi- venne arrestata perché implicata in un giro d'azzardo legato a risultati truccati delle partite. Tuttavia questo che chiameremo LudoScommesse 2023 rischia di trasformarsi in un bubbone pericoloso che mina il mondo del pallone. Perché le forze dell'ordine a Coverciano per parlare con due calciatori della nazionale () e consegnare a entrambi un avviso di garanzia non si era ancora mai visto. Dopo la vicenda Fagioli dei giorni scorsi, la giornata di ieri è stata infatti un continuo rincorrersi di supposizioni e colpi di scena, con il solito Fabrizio Corona nelle vesti di accusatore che ha clamorosamente coinvolto anche Nicolò ...