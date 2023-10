(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ci sono marchi che passano «l'app a pieni voti. Per gli ingredienti utilizzati e per quelli esclusi. Eccone alcuni

... anche se vengono continuamentedai messaggi pubblicitari. Ecco cinque regole: intervenire ... non esagerare con profumi, deodoranti e. Alcune persone vi sono talmente assuefatte che ...

7 cosmetici promossi all'esame delle app di rating Vanity Fair Italia

Da profumi a conservanti, 'minaccia xenobiotici': 5 regole per difenderci da sostanze chimiche La Gazzetta del Mezzogiorno

Ci sono marchi che passano «l'esame» delle app a pieni voti. Per gli ingredienti utilizzati e per quelli esclusi. Eccone alcuni ...Dopo il successo della scorsa edizione, il 23 novembre si festeggerà la seconda Giornata Internazionale della Cosmesi Naturale, un’iniziativa indetta da NATRUE che coinvolge produttori, operatori e co ...