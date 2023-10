50 anni di un’icona | il boot Timberland festeggia con i piedi nel futuro

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Life&People.it Non uno stivale:. Uno status che l’Originalsi è conquistato nel corso di 50di storia. Da quando, nel 1973, nacque come scarpa da lavoro per affrontare il clima rigido del New England, fino ad oggi, quando la sua epopea diventa un documentario diretto da Tom Gould. “This is Not a: The Story of an Icon” racconta la storia di, seguendo il viaggio dello scarponcino giallo nella cultura globale. Ha conquistato amanti dell’avventura all’aria aperta e fashion addicted con la passione per l’escursionismo cittadino dal 1973. Fu allora che la Abington Shoe Company di Boston, attuò una piccola grande rivoluzione nell’industria delle calzature da lavoro impermeabili. Grazie alla tecnologia dello stampaggio a iniezione e ...